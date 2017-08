Lily-Rose Depp change radicalement de tête : Ses fans amusés...

Lily-Rose Depp, fille chérie de Vanessa Paradis et Johnny Depp, ne sourit peut-être pas beaucoup sur ses photos Instagram, mais ce n'est pas pour autant qu'elle ne sait pas s'amuser.

Samedi 12 août 2017, la comédienne et mannequin de seulement 18 ans l'a prouvé une nouvelle fois en multipliant les changements de looks dans un magasin de perruques. "Don't try me", soit "Ne me tentez pas" en français, a-t-elle par exemple indiqué en légende d'un premier essai où elle est apparue avec une longue chevelure noire et rouge.

Evidemment, le cliché a rapidement engrangé des centaines de milliers de likes et de nombreux internautes ont souhaité commenter ce nouveau style éphémère. "Avec les cheveux longs, tu ressembles encore plus à ta jolie maman", "Ce sont les anciens cheveux de Shakira ?", "Tu es très sexy avec cette couleur de cheveux, le rouge te va bien", "Femme fatale", pouvait-on lire dès les premières réactions.

Le lendemain, Lily-Rose, égérie Chanel de son état, faisait une nouvelle fois parler d'elle et de son look en postant cette fois une photo d'elle prenant la pose avec une perruque brune légèrement ondulée lui donnant un faux-air de Megan Fox. "Cette couleur te va beaucoup mieux je trouve !", "Tu me fais tant rire !", "Pas mal du tout en brune", "Tu vas quand même pas mettre des perruques alors que tu diriges la terre en blonde ?", pouvait-on lire cette fois.