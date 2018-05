Lily-Rose Depp décontractée : Pizza et soda à la main... Une star loin du strass

À force de se dire qu'elle a grandi dans le cocon protecteur de ses deux stars de parents Johnny Depp et Vanessa Paradis, qu'elle n'a jamais été dans le besoin, qu'elle a brillé très tôt devant les caméras et en tant qu'égérie du célèbre N°5 de Chanel, on serait tenté de croire que Lily-Rose Depp vit sur une autre planète, déconnectée de la réalité. Pourtant, la jeune fille qui a toujours assuré qu'elle avait vécu une enfance et une adolescence tout ce qu'il y a de plus classiques, a bien les pieds sur terre.

La belle qui est célibataire depuis peu nous l'a encore prouvé ce mercredi 30 mai, trois jours après son anniversaire, alors qu'elle était photographiée dans les rues de Soho à New York. Décontractée et très casual dans le look, la jeune starlette de 19 ans a notamment été vue avec une pizza à la main, un soda dans l'autre, tout sourire. La seule différence avec le commun des mortels ? Son garde du corps et son chauffeur privé au volant d'un SUV.

C'est en tout cas une Lily-Rose Depp bien loin de l'image précieuse d'enfant gâtée renvoyée par les médias et ses détracteurs.