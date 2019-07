Lily-Rose Depp, Jean-Marie Bigard et Régine s'éclatent à la Fête des Tuileries

L'été à Paris rime forcément avec la Fête foraine des Tuileries. Et comme tous les ans, le coeur de Paris a été investi par l'incontournable fête foraine de Marcel Campion. Ce rassemblement de forains aux abords du Louvre, en plein coeur du très chic 1er arrondissement de Paris, est visité par des milliers de personnes, des Parisiens, des touristes, mais aussi des stars.

La première quinzaine du mois juillet a été marquée par la venue de Lily-Rose Depp, la fille de Vanessa Paradis et Johnny Depp, le 7 juillet 2019. L'actrice de 20 ans – récemment vue dans le film L'Homme fidèle – et ambassadrice de la grande maison Chanel s'est rendue à la Fête foraine des Tuileries avec des amis. Celle qui partage sa vie entre Paris et Los Angeles s'est notamment amusée sur le manège Flum Raye.

Le 15 juillet dernier, Jean-Marie Bigard a opté pour des attractions bien plus classiques, le tir à la carabine et le carrousel. Qu'importe ses 65 ans, l' humoriste et mari de Lola Marois est resté un grand enfant. Celui qui a annoncé en juin dernier qu'il mettait un terme à sa carrière solo y a retrouvé Régine. La chanteuse de 89 ans connaît déjà très bien les allées de la Fête foraine des Tuileries puisqu'elle a participé à l'inauguration de cette 36e édition le 21 juin dernier. L'événement avait attiré de très nombreuses personnalités : le chanteur Didier Barbelivien, sa femme Laure et leurs filles Louise et Lola, Pierre-Jean Chalençon (Affaire conclue), Massimo Gargia, Pascal Soetens (alias Pascal Le Grand Frère) et sa compagne Marie, Michaël Youn, devenu papa pour la deuxième fois entre-temps, ou encore Nicole Garcia et Caroline Barclay.

La Fête foraine des Tuileries a également été visitée par des stars internationales comme le mannequin Heidi Klum qui était accompagné de ses enfants, mais également de Tom Kaulitz, à qui l'ex-femme de Seal est mariée depuis des mois. Le couple a célébré son union dans le plus grand secret.

La Fête foraine des Tuileries est ouverte jusqu'au dimanche 25 août.