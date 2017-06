Lio complice avec sa fille devant Grégoire et sa femme, amusés par Les Coquettes

Les retardataires qui n'avaient pas encore pu assister à l'excellent spectacle du trio Les Coquettes ont eu une nouvelle chance, vendredi 2 juin 2017. Les artistes, Juliette Faucon, Lola Cés et Marie Facundo, ont accueilli un parterre de stars à l'Olympia, à Paris.

Depuis plusieurs mois, elles forment le trio comique qui cartonne, aidées dans leur quête de gloire par le producteur Jean-Marc Dumontet. Sur scène, elles donnent une sorte de concert humoristique au cours duquel elles enchaînent des titres provocants, graveleux, décalés et parfois engagés, avec toujours du second degré, de l'ironie, du mordant et beaucoup de dérision. Lors de leur représentation à l'Olympia, elles étaient précédées en première partie par Bérangère Krief et Elie Semoun, rien que cela.

Pour cette soirée exceptionnelle, une guest list de luxe avait été établie. On a ainsi pu compter sur la présence rare de la chanteuse Lio et de sa fille Nubia (née en 1987), de toute évidence plus complices qu'elle ne voulait bien le raconter, mais aussi celle de Grégoire et sa femme Eléonore de Galard, Dominique Segall et Florence Darel, Yann Queffélec et sa femme Servane, Joy Esther, Alex Lutz, Régis Wargnier, Zoé Félix, le récent roi des Molières Alexis Michalik ou encore Thomas Solivéres, Ariane Massenet, Daniela Lumbroso, Sylvie Testud, Pierre Hermé et sa compagne Valérie Franceschi, Michel Bouquet et sa femme Juliette Carré, Chantal Thomass et son mari Michel Fabian, Stanislas Merhar et sa compagne Lola Créton, Pascale Breugnot, Bruno Madinier et sa femme Camille, Françoise Fabian, Nonce Paolini et sa femme Catherine Falgayrac, Sandrine Quétier...

Thomas Montet