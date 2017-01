Look de la semaine : Kim Kardashian, Rihanna et Kylie Jenner s'affrontent

Cette semaine encore, Purepeople a suivi les stars et analysé leurs tenues. Cette semaine encore, nous soumettons à nos chers lecteurs et aux habitants de la planète Mode notre rapport des personnalités les plus stylées. Kim Kardashian, Rihanna et Kendall Jenner consolident leur titre de source d'inspiration...

C'est avec Kim Kardashian que nous donnons le coup d'envoi du nouveau Look de la semaine ! La belle brune a été photographiée à l'aéroport LAX de Los Angeles mercredi 11 janvier. Direction Dubaï pour la superstar de 36 ans et épouse de Kanye West, vêtue d'une veste Pony, d'un jogging et de chaussures YEEZY. Le pantalon de sport a de beaux jours devant lui...

Rihanna poursuit le tournage du film Ocean's Eight à New York. Elle y a été surprise les mardi 10 et jeudi 12 janvier, vêtues de manteaux Burberry et Balenciaga. En pull Vetements rose ou noir, chaussures Tom Ford ou baskets Maison Margiela, la chanteuse et actrice de 28 ans régale les chasseurs de street style.

Une autre modeuse, le mannequin Hailey Baldwin, a, elle aussi, craqué pour la parka Balenciaga.