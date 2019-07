Lucas Hernandez : Avec son fils et sa compagne pour sa présentation au Bayern

La famille du footballeur peut être fière : Lucas Hernandez devient, de loin, le transfert le plus cher du club pour 80 millions d'euros. "Les dirigeants du Bayern ont consenti à faire de gros efforts pour me recruter. À moi de faire le taf. Je suis quelqu'un qui donne toujours son maximum, que ce soit en match ou à l'entraînement. Je suis fier de pouvoir bientôt porter ce maillot. Avec cette clause libératoire, c'est un énorme investissement, j'en ai parfaitement conscience. À moi de prouver aux supporters et aux dirigeants que c'est mérité", a t-il récemment confié l'Équipe.

Avec l'arrivée de son petit Martìn quelques semaines après avoir remporté la Coupe du monde en Russie, le quotidien du footballeur a été un peu chamboulée. "Se réveiller toutes les trois heures pour le biberon ou changer la couche, ce n'est pas facile. Mais c'est quelque chose de magnifique", avait-il confié au Figaro, en décembre dernier. Une grande joie qui n'a fait qu'accroître son désir de paternité : "J'ai envie d'agrandir la famille, mais on peut attendre encore quelques années. J'en veux trois ou quatre. Trois, c'est certain ! Fille ou garçon, je m'en fous." Très heureux dans son couple avec Amelia Llorente, fondatrice d'un institut de soins pour la peau, le footballeur a tout pour construire une grande famille épanouie.