Lucie Lucas loin de ses enfants pour Clem : ce qui la rassure

Le 13 mai 2019, TF1 a donné le coup d'envoi de la saison 9 de Clem. De nouvelles aventures pleines de rebondissements pour Clémentine Boissier. À cette occasion, nos confrères de Télé Loisirs et de Télé Stars ont interviewé Lucie Lucas. L'actrice de 33 ans s'est confiée sur ses trois enfants : Lilou (née en 2010), Moïra (née en 2012) et Milo (né en 2018).

La belle brune a rappelé à Télé Loisirs qu'avec son époux Adrien, ils avaient pris la décision de partir de Paris pour s'installer en Bretagne. Pendant les mois de tournage de Clem, Lucie Lucas a donc dû penser à tout pour que ses enfants vivent au mieux la situation. "Même s'il est toujours difficile de se quitter quand je vais travailler, je sais que mes enfants sont dans un environnement épanouissant et qu'ils sont heureux. Je me suis organisée : durant les trois mois de tournage, je les vois un jour par semaine. Ensuite, je les retrouve à plein temps. C'est là que se trouve l'équilibre", a-t-elle raconté.

À Télé Star, Lucie Lucas a précisé que son fils était très épanoui à la campagne et qu'"il ador[ait] être dehors". "Quitter Paris a changé beaucoup de choses. Maintenant, quand je reviens à Paris, je suis contente d'y être, alors qu'avant, je n'appréciais plus la ville. C'était une bulle de stress. Chez moi, à la campagne, c'est le bonheur et ça me permet de me ressourcer", a-t-elle conclu.

Lucie Lucas sera donc toujours aussi sereine si Clem revient pour une saison 10. Pour l'heure, on ne sait pas encore si la série sera renouvelée. Mais l'interprète de Clémentine Boissier a révélé que la suite était en cours d'écriture.

L'intégralité de l'interview de Lucie Lucas est à retrouver dans les magazines Télé Loisirs et Télé Star du 20 mai 2019.