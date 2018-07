Ludivine Sagnier : Beauté précieuse avec Naomi Campbell et Natalia Vodianova

Après la mode masculine, place à la Haute Couture ! Paris vibre pour une nouvelle Fashion Week, dont Ludivine Sagnier et Naomi Campbell redécouvrent la ferveur. Dimanche soir, elles ont fêté l'ouverture d'une exposition par Chaumet.

Les samedi 7 et dimanche 8 juillet, Chaumet recevra dans ses salons, au 12 place Vendôme, les visiteurs de l'expo Les Mondes de Chaumet – Trésors d'Afrique. La Maison française a convié quelques célébrités à découvrir les pièces de cette collection de Haute Joaillerie ce dimanche 1er juillet au Centre Pompidou, dans le 4e arrondissement de Paris. Ludivine Sagnier était l'une des invités de ce vernissage.

Comme l'actrice de 38 ans et future héroïne du film Rémi sans famille (en salles le 12 décembre), Natacha Régnier, Olga Kurylenko et Alban Lenoir (Gueule d'ange, sorti le 23 mai) se sont rendus au Centre Pompidou. Ils ont été rejoints par les top models Naomi Campbell, Natalia Vodianova et Liya Kebede.