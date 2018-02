Lulu Gainsbourg : Très proche de Charlotte, moins de Lou Doillon...

Lulu Gainsbourg et sa compagne Lilou publient l'album T'es qui là ? le 9 février 2018. Le fils de Serge et Bambou signe met en musique les textes de celle qui partage sa vie depuis presque quatre ans. Dans la galaxie Gainsbourg, Lulu tient une place particulière : comme Charlotte, les Français l'ont vu grandir. Quels rapports entretiennent-ils ?

À l'instar de sa grande demi-soeur de 46 ans, installée à New York avec son compagnon Yvan Attal et leurs trois enfants, Lulu Gainsbourg n'habite pas Paris mais Londres. "Charlotte voyage beaucoup. Moi aussi, mais pas au même rythme, confie-t-il à Paris Match. Mais quand on se voit, c'est comme si on s'était parlé la veille." Le jeune artiste ajoute : "Je voyais pas mal Lou [Doillon, 35 ans, dernière fille de Jane Birkin, NDLR] quand j'étais petit. On s'est éloigné, je n'ai pas vraiment de lien de parenté avec elle... Je me suis toujours très bien entendu avec Jane, mais ma mère passe en premier." Lulu et Bambou ont une relation très fusionnelle. Ils accompagnaient au printemps Jane Birkin au lancement de l'association Serge Gainsbourg qui "a pour vocation d'honorer la mémoire de l'artiste, de faire rayonner son oeuvre à travers le monde et de préserver son illustre domicile parisien".

5 bis rue de Verneuil

Cet illustre domicile parisien se situe au 5 bis rue de Verneuil dans le 6e arrondissement de Paris. Les lieux sont restés intactes depuis la mort de Serge Gainsbourg, le 2 mars 1991 - Lulu avait 5 ans, Charlotte 19. Elle a hérité de la maison. Elle a eu un temps le désir d'en faire un musée, avant de changer d'avis. Elle a de nouveau envie d'ouvrir les lieux. Pour preuve, elle a filmé la chambre de son père, le grand salon noir, la salle de bain et ses couloirs pour son clip Lying With You qui raconte ce jour où elle a découvert le corps sans vie de son père dans son lit. Charlotte en a aussi confié les clés à son demi-frère qui y a enregistré son nouveau disque : "J'hésitais, et... pourquoi pas ? J'en ai parlé à Charlotte, aucun souci de son côté. Cela m'a rappelé des souvenirs, je n'oublierais jamais ce moment." Et le jeune musicien d'y avoir ressenti une présence paternelle : "Je sais qu'il était là. Si vous écoutez Lucien, après l'intro au piano, avant que je ne pose ma voix, on entend un bruit : le réveil dans la chambre de mon père s'est mis à sonner, au milieu de l'après-midi ! Si ce n'est pas un peu mystique..."

Paris Match, en kiosques le 31 janvier 2018.

T'es qui là, de Lulu Gainsbourg, le 9 février 2018.