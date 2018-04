M. Pokora change encore de tête à Coachella, Christina Milian en bikini

Retour à la normale pour M. Pokora. Le 9 avril dernier, sa compagne américaine Christina Milian publiait une rare photo de couple sur sa page Instagram à l'occasion d'un match de football du Los Angeles Galaxy, où évolue à présent Zlatan Ibrahimović. Toujours aussi amoureux de l'interprète de When You Look at Me, le chanteur français de 32 ans avait affiché une nouvelle tête pour le moins surprenante : une coloration turquoise inattendue. Cette excentricité capillaire n'aura pas duré très longtemps puisque M. Pokora l'a déjà abandonnée.

Tout comme Nabilla, le beau gosse originaire de Strasbourg a participé au premier week-end du célèbre festival de Coachella, rebaptisé Beychella après la prestation époustouflante de Beyoncé. Comme le montrent les multiples images publiées par Christina Milian sur son compte Instagram, celui qui fait une pause pour se consacrer à sa vie privée délaissée au profit de sa carrière est repassé au blond platine. Toujours sous le charme de son homme qui a quitté Paris pour elle, Christina Milian n'en finit plus de lui témoigner son amour.