Maître Gims à l'île Maurice : Sa femme Demdem sensuelle en mer

Maître Gims était très attendu à l'île Maurice. L'interprète de La Même (avec Vianney) ou Corazon avait rendez-vous le 6 octobre 2018 pour donner un concert au Mont Choisy Mall. L'ancien leader de Sexion d'Assaut était la tête d'affiche du show intitulé We Love Pop, en partenariat officiel avec NRJ Maurice, auquel ont également participé Willy William et DJ Assad. "Très content d'être là ce soir, ça faisait un petit moment que je n'étais pas venu", a-t-il notamment lâché sur scène avant de chanter plusieurs de ses tubes dont Zombie, Est-ce que tu m'aimes ? et l'incontournable Sapés comme jamais.

Toujours sur place, Maître Gims n'a pas débarqué seul mais avec sa femme Demdem et leurs enfants. Le chanteur de 32 ans et son épouse qui ne se montre qu'en de rares occasions dans les médias multiplient les photos et vidéos dans leurs stories Instagram. C'est ainsi que Demdem s'est dévoilée très décolletée au cours d'une balade en bateau sur les merveilleuses eaux turquoise de l'océan Indien.