Mallaury Nataf dans "Les Mystères de l'amour" : "Ce n'est pas un plaisir..."

Mallaury Nataf a finalement décidé de saisir la main tendue – de longue date – par le producteur Jean-Luc Azoulay.

25 ans après la fin de la sitcom Le Miel et les abeilles dont elle était l'héroïne, la comédienne, qui a vécu plusieurs années dans la rue et qui a perdu la garde de ses trois enfants (Rafaël, 21 ans, Angeline, 19 ans et Shiloh, 10 ans), est de retour auprès de celui qui l'avait propulsée au rang de starlette dans les années 1990. Chose promise, chose due, le producteur lui a en effet écrit un rôle récurrent dans sa série à succès Les Mystères de l'amour (TMC). Elle incarnera bientôt Lola Garnier, la cousine d'Hélène.

Interrogée par nos confrères du Parisien après ses premiers jours de tournage avant la pause estivale, Mallaury Nataf (47 ans) a accepté d'évoquer ce nouveau défi qu'elle n'avait pas souhaité relever dans un premier temps. "Ce n'est pas un plaisir, a-t-elle commencé sans prendre de gants. Mais l'équipe et le tournage sont un plaisir. C'est très décontracté. Il n'y a rien de compliqué pour moi qui ait pris quatre ans de cours de théâtre et fait du théâtre tous les jours pendant neuf ans jusqu'en 2003. Avant et après La Ferme Célébrités 2 en 2005, j'ai aussi fait plein de courts métrages, des trucs underground, gothiques, bien barrés, dont un où je me suicide avec du vernis à ongles. Je suis un peu spéciale."

Et Mallaury Nataf de revenir sans filtre sur la genèse de ce come-back inattendu : "Il y a sept, huit mois, Jean-Luc avait écumé les médias pour demander de mes nouvelles. J'ai vu ça de chez moi et j'ai trouvé qu'il abusait. Je me disais : 'De quoi se mêle-t-il ?' Les six mois suivants, j'ai fait des petits boulots, trois fois boulangère, une fois poissonnière, à Paris, mais au bout d'un moment, on me reconnaissait et ce n'était pas très évident à vivre (...) J'ai rappelé Jean-Luc et il m'a tout de suite proposé de tourner. J'ai compris que sa démarche était vraiment bienveillante."

Espérons que cette jolie collaboration se poursuive !