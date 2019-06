Mallaury Nataf (ex-SDF) : "Je ne retrouverai jamais mes 3 enfants"

Ancienne star de la série Le Miel et les Abeilles (1992), Mallaury Nataf a connu une descente aux enfers terrifiante. Ex-SDF depuis presque trois ans, l'actrice de 47 ans s'est confiée au magazine Télé Star.

Maman de trois enfants, elle confie : "Soyons clairs, je sais que je ne retrouverai jamais mes trois enfants [Rafael 21 ans, Angeline 19 ans, Shiloh 9 ans, NDLR]. Je les ai vraiment perdus. Conçernant Shiloh-Kitavo, les services sociaux me l'ont définitivement enlevé il y a six ans et demi et m'ont fait vivre l'enfer. Je ne veux plus avoir aucun contact avec eux. Je suis destituée de mes droits parentaux. Je suis donc redevenue comme à 24 ans, comme une gamine. Je ne suis plus une mère, c'est fini ! Plus jamais un être ne me dira 'maman.'" Lors d'une précédente interview elle déclarait : "Je vois mon fils 180 minutes par an." Visiblement ce n'est même plus le cas...

En contact avec Jean-Luc Azoulay, producteur de la série Les mystères de l'amour, Mallaury Nataf a discuté avec lui pour un retour imminent dans la série. Il lui avait d'ailleurs tendu la main dans les médias. Une belle revanche sur la vie alors que tout allait mal. Déterminée, elle déclare : "C'est moi qui ait appelé Jean-Luc Azoulay." Sortie de l'enfer de la rue, Mallaury Nataf vit désormais en colocation. Pour se réinsérer dans la société, elle a enchaîné les petits boulots. Tour à tour boulangère puis caissière, Mallaury s'est accrochée pour refaire surface et sortir la tête de l'eau.

Mallaury Nataf explique : "Travailler avec le commun des mortels dans des jobs ordinaires m'est impossible. Le premier mois, tout se passe bien. Et puis quelqu'un me reconnaît (...) Tout devient très compliqué, infernal (...) Ma seule voie pour reconstruire ma vie était AB Productions."

Pour son premier épisode dans la série, Mallaury Nataf interprétera le rôle de Lola et fera la rencontre d'Hélène Rollès par hasard dans la rue. Un hasard ? Ou référence à sa vie d'avant ? Mystère...

L'interview de Mallaury Nataf est disponible en intégralité dans l'édition Télé Star du 29 juin au 7 juillet 2019.