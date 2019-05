Manuel Valls va épouser Susana Gallardo : il annonce leur mariage à la télé

Etre maire, ce n'est pas pour cette fois, mais être marié, rien ne s'y opposera : Manuel Valls, qui vient d'échouer à conquérir la Mairie de Barcelone, sa ville natale, va en effet épouser prochainement sa compagne Susana Gallardo, qu'il fréquente depuis un an à peine.

C'est très personnel... Mais, bon, je suis heureux !

L'ancien Premier ministre français, fraîchement divorcé de la violoniste Anne Gravoin et âgé de 56 ans, a lui-même annoncé leur mariage à venir, invité dans l'émission télé d'actu politique Al Rojo Vivo, sur la chaîne espagnole La Sexta. "On verra si la candidat Valls, qui va se marier à Barcelone, va rester à Barcelone", l'a provoqué Antonio Ferreras, aux commandes du programme, lâchant un scoop que l'ex-bras droit de François Hollande a bien voulu confirmer : "Vous êtes un journaliste bien informé, a-t-il répliqué avec amusement. Mais ce sont les choses de la vie et ce sont même les belles choses de la vie. C'est très personnel, ce que vous venez de dire ici à des millions de personnes dont je ne suis pas sûr que ça les intéresse. Mais, bon, je suis heureux et c'est très important, y compris pour ce que je décide au niveau politique. C'est important d'être heureux et je le souhaite à tout le monde." Aucune indication quant à la date n'a été divulguée, mais, à en juger d'après la manière dont le journaliste politique a évoqué le sujet, il semble probable que le mariage aura lieu au cours de l'été 2019.

"Mairie" au premier regard

Manuel Valls et Susana Gallardo, qui, à 54 ans, s'est quant à elle séparée en fin d'année 2016 de son ex-époux l'homme d'affaires Alberto Palatchi, l'une des plus grandes fortunes d'Espagne, avec qui elle a eu trois enfants, se sont connus en juillet 2018 sur l'île de Minorque dans les Baléares, où le premier séjournait en vacances et où la seconde possède une résidence. A la demande d'un ami commun, l'héritière des laboratoires pharmaceutiques Almirall aurait joué les guides touristiques et la visite s'est transformée en une idylle dont les premières rumeurs allaient naître peu de temps après, suite à la parution d'images d'une escapade en duo à Marbella.

Depuis, l'histoire d'amour de Manuel et Susana est devenue très publique, madame se tenant même à ses côtés au cours de sa campagne pour briguer la Mairie de Barcelone : "Elle m'aide même si elle a aussi ses propres occupations", n'avait d'ailleurs pas caché l'intéressé, dans un entretien accordé à Paris Match. Leur love story catalane n'aura pas suffi à faire pencher la balance à son avantage : Manuel Valls n'a recueilli que 13% des suffrages, nettement distancé par la maire sortante Ada Colau et le candidat de la gauche indépendantiste Ernest Maragall (21%). On a également pu les voir main dans la main dans le paddock du Grand Prix de Barcelone, le 12 mai.

Il s'agira du troisième mariage pour Manuel Valls, qui s'est par le passé uni avec Nathalie Soulié, la mère de ses quatre enfants (Benjamin, né en 1991, Ugo, né en 1993, et les jumeaux Alice et Joachim, nés en 1999), puis Anne Gravoin. En mars dernier, il évoquait la nouvelle page de sa vie dans les colonnes du Journal du dimanche : "Mes enfants sont grands, la très belle histoire avec Anne s'achève, sans doute aussi parce que l'exercice du pouvoir laisse des traces dans les relations d'un couple, confiait-il. Fin juin, je fais ce choix de partir. L'histoire avec Olivia [Grégoire, députée LREM de Paris avec laquelle il a brièvement été en couple, NDLR] ne peut pas continuer non plus, et pas uniquement parce que je partais. Après, je rencontrerai Susana." Et après, il l'épouserait.