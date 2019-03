Marc-Olivier Fogiel : Ce "moment de frustration" à la naissance de sa fille

Marc-Olivier Fogiel est un époux et papa plus que comblé. Avec son mari François Roelants, il a deux filles Mila (7 ans) et Lily (5 ans), toutes les deux nées par GPA. Alors qu'il a connu les joies de la paternité par deux fois, l'animateur de 49 ans milite pour l'allongement du congé paternité dans les pages du magazine Marie-Claire.

Lors des naissances de ses filles, Marc-Olivier Fogiel a appréhendé cette nouvelle vie de papa de manières différentes. "Pour la première, Mila, j'ai pu m'arrêter huit mois. J'étais là à chaque étape importante de son évolution, les premiers quatre pattes", lance l'animateur du Divan (France 3). Lily n'a pas eu la chance d'avoir son père près d'elle si longtemps : "Je me suis arrêté que trois semaines." Un choix que Marc-Olivier Fogiel regrette aujourd'hui. "Il y a des choses que j'ai ratées, qu'on m'a racontées, déplore-t-il. Ce fut d'énormes moments de frustration."

Avant d'être lui-même papa, Marc-Olivier Fogiel avait une vision totalement divergente de la vie de parent. "Quand j'étais chef d'entreprise, autant je trouvais normal qu'une mère dépose un congé de maternité, autant je trouvais que pour un père c'était superflu", se souvient-il. Aujourd'hui, après l'arrivée de ses filles, il a complètement changé d'avis : "Je me suis dit que j'étais tellement débile. Plus un papa peut passer du temps avec ses nourrissons, mieux c'est." D'ailleurs, pour un troisième bébé qu'il envisage avec son mari François Roelants, Marc-Olivier Fogiel agira différemment. "Je m'arrêterai plus longtemps que pour la deuxième", conclut-il.

Pour information, le congé paternité est actuellement de onze jours. C'est à l'occasion du 8 mars, journée internationale des droits des femmes, que nos confrères de Marie-Claire militent, avec le soutien de personnalités et de France Télévisions, pour le rallonger à quatre semaines.

Le combat de ces pères connus pour le rallongement du congé paternité est à retrouver dans le magazine Marie-Claire, en kiosques vendredi 8 mars 2019.