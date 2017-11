Mariage de Serena Williams : Robe, invités, menu... tous les détails en photos !

Jeudi 16 novembre, Serena Williams (36 ans) a épousé le co-fondateur de Reddit Alexis Ohanian (34 ans), lors d'un sublime mariage à la Nouvelle-Orleans. La joueuse américaine de tennis avait mis les petits plats dans les grands !

Avec une fortune estimée à 180 millions de dollars, Serena Williams pouvait se permettre de s'offrir un mariage de rêve. La star de tennis avait ainsi loué le Contemporary Arts Center pour recevoir ses invités, parmi lesquels Anna Wintour, Eva Longoria, Beyoncé ou encore Colton Haynes (lui aussi jeune marié), Kelly Rowland, Ciara... Tous ont chaudement applaudi la mariée, apparue sur un podium comme pour un défilé de mode, dans une robe bustier blanche avec une traîne bouffante signée Sarah Burton pour la maison Alexander McQueen et les épaules recouvertes d'un châle transparent. La mariée portait aussi des bijoux de chez XIV Karats, pour un total de 3,5 millions de dollars, dévoile Vogue, qui publie les photos du mariage. Quant à son mari, il avait opté pour un costume noir et une chemise blanche de chez Armani. Enfin, les demoiselles d'honneur étaient habillées de robes Galia Lahav.

La réception était divisée en deux parties : d'abord un dîner, en service à table, puis la soirée dansante. Les convives ont pu déguster un tartare de tomates servi sur un toast roulé avec des câpres, de la crème et des oeufs puis, côté plats, c'était un mélange du monde ("Tour of Italy" ; "Taste of Armenia" ou "Voyage to the Sea"), en dessert un gâteau au chocolat noir, yuzu et matcha était proposé puis un fromage et des petites douceurs. Après le repas, place à la danse. Serena Williams, cette fois vêtue d'une seconde robe signée Donatella Versace (qui a nécessité 1500 heure de travail !) et son mari ont ouvert le bal au son Tale As Old As Time, tiré de La Belle et la Bête. Les invités ont dansé au son d'un orchestre live et la chanteuse Cynthia Erivo a même interprété, de manière inopinée, A Natural Woman. Enfin, parmi les autres animations de la soirée, on a pu voir un carrousel ainsi qu'un photomaton.