Mariah Carey : Bryan Tanaka et James Packer, la confrontation...

L'heure est à la confrontation pour Bryan Tanaka et son rival James Packer. Les deux hommes se disputent les faveurs de Mariah Carey dans son émission de télé-réalité Mariah's World, filmée l'été dernier dans les coulisses de sa tournée européenne.

Dans le nouvel épisode du show, diffusé ce week-end sur la chaîne américaine E!Entertainment, le danseur de 33 ans qui passe le plus clair de son temps à faire du gringue à la star a finalement rencontré son futur mari. Rappelons qu'à l'époque, la chanteuse de 46 ans était toujours fiancée au milliardaire australien, dont elle s'est finalement séparée à la rentrée.

Un coup dur pour le jeune homme, qui a assisté aux retrouvailles du couple lors d'une soirée que Mimi a donné juste après son concert à Paris, endeuillé par la mort du chanteur Prince . "De voir James et Mariah aussi proches et tactiles... Ca ne semblait pas réel jusqu'alors mais de les voir en face de moi... Ca semble bien réel. C'est un dur retour à la réalité. Ca me fait redescendre les pieds sur terre", a déclaré Bryan Tanaka, le coeur brisé, avant de se confier auprès de son ami le danseur G. Madison.

"J'hallucine complètement mon pote. Tu te souviens que j'avais dit ressentir certains trucs pour La Raine ? J'avais l'impression qu'il se passait quelque chose entre nous, puis James arrive, alors qu'il n'est jamais et que je ne les ai jamais vu ensemble pour de vrai. Elle a l'air très heureuse et tout ce que je veux c'est son bonheur, tu vois ce que je veux dire? Elle est formidable mais j'ai vécu un rêve je crois. J'ai l'impression d'avoir fait une grosse erreur", a-t-il ajouté.

Son coup de coeur n'a pas échappé à l'assistante de Mariah Carey, la redoutable Stella Bulochnikov. "Je crois que Tanaka a eu un coup de foudre pour toi, et je pense que tu l'as compris aussi. Je vais devoir mettre James et Bryan à l'opposé l'un de l'autre parce qu'on ne veut aucun drame", a-t-elle expliqué à sa boss qui semble n'avoir d'yeux que pour son riche fiancé. Mais le jeune danseur, persuadé que Mariah est la femme de sa vie, n'a pas dit son dernier mot...

Coline Chavaroche