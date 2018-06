Marie Drucker, sa nouvelle vie : "J'ai tout donné pendant vingt-deux ans..."

Après avoir été journaliste durant vingt-deux ans, Marie Drucker a décidé de tourner la page des journaux télévisés après le succès mérité de son film Détenues diffusé sur France 2 en février 2016. Depuis, la belle brune de 43 ans se consacre à ses propres projets via sa société de production No School et, surtout, elle prend le temps de vivre.

Récemment questionnée par nos confrères de Paris Match sur son actualité, la talentueuse nièce de Michel Drucker qui reste tout de même à la tête de Retour aux sources sur France 2 a fait le point sur sa carrière. "J'ai tout donné pendant vingt-deux ans au métier de journaliste et j'ai beaucoup appris, mais ma place était ailleurs. J'avais besoin d'aller vers la création", a-t-elle rappelé en préambule. Et de poursuivre sur sa nouvelle vie de productrice et de documentariste : "Je ne regrette absolument pas. En ce moment, ma société produit deux films, un en Belgique et un pour France 5, et une série télé. Et j'ai commencé l'écriture d'un long métrage pour, enfin, créer mon propre film de cinéma." Qu'on se le dise, Marie Drucker ne manque pas de projets !

Déjà interrogée par Paris Match l'an dernier, Marie Drucker avait également indiqué qu'elle consacrait son temps libre à son fils Jean (3 ans), fruit de ses amours avec Mathias Vicherat. "Avant, je travaillais tout le temps. Maintenant, il m'arrive de dire stop, de prolonger les week-ends, de rentrer chez moi et de poser mon portable pour ne le retrouver que le lendemain. (...) Je suis très casanière, peu mondaine. Et surtout, désormais, je fais ce que je veux, comme je veux, quand je veux."

Une interview à découvrir en intégralité dans Paris Match, actuellement en kiosques.