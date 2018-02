Marie Garet insultée : Coup de gueule contre "l'orgasme de la méchanceté 2.0"

Marie Garet n'en peux plus !

Régulièrement, la gagnante de Secret Story 5 est la cible de critiques sur son physique. Des commentaires désobligeants qu'elle a de plus en plus de mal à supporter. Aussi s'est-elle saisie de son compte Instagram, ce lundi 12 février 2018, afin de faire un "petit recadrage".

L'ancienne candidate de télé-réalité, qui a frôlé la mort l'été dernier, a tout d'abord rappelé qu'elle a ouvert un compte afin de partager "des moments de vie" avec les personnes qui l'aiment. "Il génère des pensées positives basées sur des valeurs fortes qui me sont propres et qui je l'espère seront à nouveau plus présentes ds notre société, qui vous me l'avez encore prouvé ces derniers jours part en déconfiture totale... Dans cette optique, vous ne trouverez aucun clash, avec aucune référence à la télé-réalité", a-t-elle précisé.

Marie ne souhaitent donc plus lire les "insultes, critiques ou fantasmes" à son encontre. Aussi a-t-elle a pris le parti de supprimer tous les commentaires négatifs de ses publications.

"Je vous demanderai juste de ne pas venir salir ce qui est propre. La vie est belle, longue, semée d'embûches et franchement quand je vois le temps perdu et l'énergie dépensée par certains dans l'orgasme de la méchanceté 2.0, je me dis que c'est triste d'en arriver là... Faites des études, chérissez vos proches, battez-vous pour défendre ce que vous aimez (...). Quel exemple donnez-vous là ? Quelles valeurs générez-vous ? Arrivez-vous à vous regarder dans le miroir chaque matin ?", a conclu l'ancienne petite amie de Geoffrey.