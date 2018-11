Marilou Berry : Première soirée depuis l'accouchement avec Alessandra Sublet

Le 14 novembre 2018, Marilou Berry a annoncé une grande nouvelle sur Instagram, la naissance de son premier enfant. L'actrice et réalisatrice de 35 ans a officiellement présenté sa petite merveille, un garçon prénommé Andy, fruit de son amour pour Alexis. Une semaine plus tard, le fille de Josiane Balasko se propose dans une toute autre ambiance.

Marilou Berry a participé à l''inauguration de la cabane slave du Roch Hotel "CHATKA" au Roch Hôtel & Spa. L'établissement parisien situé dans le 1er arrondissement de Paris, non loin de la place Vendôme, s'est plongé dans l'hiver, dans la traditions slaves.

Cette année pour célébrer cette joie hivernale ancestrale, Le Roch Hôtel & Spa crée CHATKA et invite sur sa terrasse suspendue une cabane slave blottie au milieu d'une forêt de bouleaux et de sapins. Et tout naturellement fait appel à Sarah Poniatowski-Lavoine, sa décoratrice fétiche, pour donner vie, en matériaux délicats et couleurs suaves, à CHATKA, La Cabane Slave du Roch. Lors de la soirée d'inauguration, les convives étaient accueillis aux sons des violons et des balalaïkas les plongeant immédiatement au coeur de l'âme slave. Ils ont également pu déguster les spécialités d'Europe de l'Est revisités par le Chef Rémy Bérerd.

Marilou Berry a ainsi passé la soirée avec l'animatrice Alessandra Sublet, qui s'est récemment séparée de son mari Clément Miserez, avec l'actrice Audrey Fleurot, la chanteuse Elodie Frégé, qui ne semblait pas être venue avec son compagnon Gian Marco, Anthony Delon, Louise Monot, Clovis Cornillac, Mélanie Bernier, Marie-Josée Croze, ou encore Paul Belmondo.