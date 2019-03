Marilou Berry tellement "swag" avec son frère Rudy : Photo dossier !

Très active sur les réseaux sociaux, Marilou Berry parle de son travail d'actrice et de réalisatrice en story et sur dans les légendes de ses photos sur Instagram mais pas seulement. La fille de Josiane Balasko et de Philippe Berry livre aussi des moments marquants, drôles et tendres de sa vie privée. Elle a ainsi publié des clichés amusants durant sa grossesse et a dévoilé le visage de son bébé, Andy (5 mois), né de sa relation avec le street artist Alexis (31 ans), dit "Le Diamantaire". Elle s'amuse aussi à partager des souvenirs d'enfance, notamment avec son petit frère Rudy. Dans son dernier post, elle écrit ainsi : "Swag alerte.... Mon frère et moi... Poseyyy Tout en swag des années 90. Merci maman. #epauleapparente = #summumdelaclasse"