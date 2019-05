Marion Bartoli en couple avec Yahya Boumediene : Premières photos des amoureux

Des photos qui font plaisir à voir. Marion Bartoli est amoureuse et semble plus épanouie que jamais. La championne était présente dans les tribunes des Internationaux de France de Tennis de Roland-Garros à Paris ce 22 mai 2019. Et elle était accompagnée par son amoureux, le footballeur belge Yahya Boumediene. S'ils n'ont jamais officialisé leur relation, les gestes tendres qu'ils ont l'un envers l'autre ne trompent pas.

Sans dire son nom, cela fait plusieurs semaines que Marion Bartoli a confirmé être amoureuse. Et depuis, on en apprenait toutes les semaines un peu plus sur l'identité de son compagnon. Closer révélait récemment que le jeune homme était un "grand brun musclé". Le Figaro en disait encore un plus en précisant qu'il était footballeur et belge. Enfin, le 10 mai dernier, la gagnante de Wimbledon dévoilait en story sur Instagram les initiales de son compagnon sur un mot doux que ce dernier lui laissait. On pouvait lire sur les clichés "Je t'aime Marion" et "Je t'aime ma vie".

Avec tous ces éléments, l'identité du grand brun était donc de moins en moins secrète. Il s'agit bien du footballeur belge Yahya Boumediene. Le beau gosse de 29 ans joue actuellement au FC Rapperswil-Jona en Suisse. Et d'après DH.be Yahya pourrait prochainement changer de club et rejoindre une équipe de D2 d'Istanbul. Le joueur et le club sont en "contacts avancés".

Après une relation toxique qui l'avait laissée détruite, Marion nous confiait en avril dernier la joie qu'elle avait à être de nouveau heureuse et amoureuse : "J'ai eu la chance de rencontrer quelqu'un qui est tellement totalement l'opposé de cette personne avec qui j'ai vécu que, maintenant, je sais ce que représente vraiment la sensation d'être amoureuse de quelqu'un et d'aimer quelqu'un. Et je m'aperçois à quel point je n'aimais pas cette personne avec qui j'ai vécu parce que je ne ressens pas du tout la même chose au fond de moi aujourd'hui par rapport à ce que je ressentais à l'époque".

Côté pro, tout roule également pour Marion Bartoli qui sera présente durant tout le tournoi de Roland-Garros pour commenter les matchs et interviewer des joueurs.