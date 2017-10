Marion Cotillard a une façon adorable de dire merci pour ses 42 ans

Tout sourit à Marion Cotillard ! Professionnellement, l'actrice oscarisée en 2008 est réclamée des deux côtés de l'Atlantique : elle a tournée en Amérique du Nord avec Christopher Nolan, Michael Mann, James Gray ou encore Xavier Dolan et en France, elle se lancera dans quelques jours dans le tournage du premier film de Vanessa Filho : Gueule d'ange. Pour ce long métrage avec également Alban Lenoir, Ayline Etaix et Amélie Daure, dont les dialogues sont signés par Diastème et dans lequel elle incarne une femme qui abandonne sa fille de 8 ans, elle a radicalement changé de look avec un blond détonant...

Côté vie privée, c'est un bonheur sans nuage pour l'heureuse compagne de Guillaume Canet, toujours soutenue par son amoureux, et maman de Marcel (6 ans) et Louise (née le 10 mars dernier). Forte de son succès et de l'amour qui l'entoure pour ses 42 ans, elle a décidé de publier une photo adorable afin de remercier tous ceux qui lui ont envoyé de doux messages.