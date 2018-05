Marion Cotillard et Delphine Wespiser rayonnent entourées de beaux gentlemen

À l'heure des mouvements #MeToo et Time's Up qui planent sur le Festival de Cannes 2018, Chopard a décidé de dédier une de ses soirées exclusives... aux hommes. Ou plutôt aux gentlemen. La première soirée cannoise de la célèbre maison de bijouterie a ainsi pris place au Martinez, mercredi 9 mai. Au menu, la présentation d'une collection de montres masculines dévoilée par Caroline Scheufele et son frère, co-président de la firme, Karl-Friedrich Scheufele.

Tête d'affiche de cette soirée, Marion Cotillard – que l'on attend dans la sélection Un Certain Regard avec Gueule d'ange - a fait sa première apparition cannoise dans un look aussi audacieux qu'étrange, une combinaison Koche rouge à pois noirs. Julianne Moore, Petra Nemcova, la très belle Delphine Wespiser, Celina Jade, Miao Miao, Araya Alberta Hargate, Victoria Bonya ou encore Sabrina Percy étaient de la partie.

Mais les regards étaient logiquement tournés vers le beau casting de gentlemen. Christoph Waltz, Luke Evans, James Norton, Mads Mikkelsen, Liao Fan, Gang Dong Wong, George Spencer-Churchill, Oliver Cheshire, Toby Huntington-Whiteley, Colin Dack, Alex Libby, Richard Ampaw, Josh Parkinson et Victor Turpin ont ainsi mené la danse au cours d'une soirée aux doux accents jazzy avec le trompettiste new-yorkais Chris Norton et son quatuor de musiciens, avant que la DJette américaine Alexandra Richards ne prennent les commandes aux platines.