Marion Cotillard pleure Jeanne Moreau : "Tu as été si généreuse avec moi"

Dans le flot d'hommages et de messages émus en réaction à la mort de Jeanne Moreau, celui de Marion Cotillard a été largement partagé. Sur Instagram, la star française a publié une ancienne photo d'elle – les cheveux courts à l'époque – au côté de l'iconique actrice de Jules et Jim, légendée d'un texte bouleversant.

"Jeanne, ton immense talent, ta singularité, ta beauté unique, ton irrévérence ont inspiré et inspireront des générations d'actrices et d'acteurs, écrit Marion. J'ai eu la chance de croiser ta route, de partager un rôle avec toi... tu as été si généreuse avec moi. Tes mots de soutien quand j'étais une toute jeune actrice résonnent toujours... pour toujours. Repose en paix et en amour, je t'aime. "