Marion Cotillard : Ses doigts d'honneur à Donald Trump

On la savait très active sur Instagram où elle n'a pas hésité à poster quelques photos-dossiers de son chéri Guillaume Canet dans le cadre de la promotion de Rock n Roll. Et comme tout adepte du réseau social, Marion Cotillard surfe beaucoup et commente parfois. Ce fut le cas sur une photo postée par Donald Trump sur son compte officiel. Un commentaire qui n'est pas passé inaperçu...

La photographie montrait Donald Trump en train de signer un énième décret polémique, celui-ci concernant la construction du fameux pipeline de Dakota Access. Le sujet, qui avait déclenché l'ire de certaines personnalités – dont Shailene Woodley qui avait même été arrêtée sur une manifestation –, a visiblement touché Marion Cotillard, une écolo engagée et responsable qui n'hésite pas à donner de la voix pour la planète.

Pour matérialiser son mécontentement face à la décision du président américain, l'actrice française a posté une flopée de doigts d'honneur, prenant le soin de mettre au moins un doigt de chaque couleur de peau proposé par les émojis – une référence au Muslim Ban, un autre décret polémique de Donald Trump qui interdit aux ressortissants de sept pays musulmans d'entrer sur le sol américain.