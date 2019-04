Marion Cotillard : Tenue (très) surprenante pour une soirée avec Guillaume Canet

Le 23 avril 2019, le cinéma UGC Brouckère à Bruxelles, en Belgique, accueillait l'avant-première de Nous finirons ensemble, la suite très attendue des Petits Mouchoirs. Naturellement, c'est son réalisateur, Guillaume Canet, qui était venu le promouvoir, avec l'une des actrices principales du film (et accessoirement sa compagne depuis plus d'une dizaine d'années), Marion Cotillard. Cette dernière avait revêtu une tenue très audacieuse.

La maman de Marcel (7 ans) et Louise (2 ans) portait un ensemble robe longue ample à col roulé de la marque Lacoste. De couleur blanche, cet ensemble qui a des airs de pyjama est imprimé d'une multitude de petits crocodiles, verts et dorés. Par-dessus, Marion Cotillard portait un gigantesque pull sans manches, oversize et tricoté, blanc, rouge et vert. Le logo Lacoste était tricoté du côté gauche, comme toujours, sauf qu'il était démesurément grand et que les fils de couture dépassaient volontairement. Un look très surprenant pour une Marion Cotillard qu'on connaissait toujours élégante et classe.

De son côté, Guillaume Canet avait choisi de faire sobre, puisqu'il portait un jean et un T-shirt noirs, des baskets et une veste en cuir. Lors de cette avant-première belge, il n'y avait pas toute l'équipe du film, à l'inverse de la soirée de présentation du film à Bordeaux, quelques jours auparavant.

Dans Nous finirons ensemble, Guillaume Canet a une nouvelle fois dirigé sa compagne. Un moment parfois délicat. "Elle est toujours surprenante ! Sur un plateau, elle est très généreuse, ne mesure pas ce qu'elle donne et ne se soucie pas de la prise que l'on gardera à la fin. (...) C'est une actrice très riche pour un réalisateur", confiait-il à Version Femina. Jolis souvenirs de tournage.