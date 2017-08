Marion Lefebvre (Top Chef) : Torride en bikini, elle dévoile encore ses courbes

Mais ce n'est pas son teint qui a le plus fait réagir les internautes... "Ce corps de rêve", "Superbe photo avec un sublime modèle", "Tu as une poitrine merveilleuse et des fesses à tomber, tout est parfait", "Tes fesses sont très belles", "Tu es magnifique", peut-on lire en commentaires. Encore une fois, Marion Lefebvre fait sensation...

Quelques semaines plus tôt, la chef avait déjà mis en scène son postérieur arrogant sur Instagram. Ainsi, elle avait pris la pose en bikini sexy de dos, sur la plage de Cala Pi dans les îles Baléares. Un cliché qui avait récolté pas moins de 2800 mentions "j'aime" sur Instagram.