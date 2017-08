Mathieu Kassovitz : À 50 ans, il dévoile une photo collector avec ses parents

En cinq décennies, Mathieu Kassovitz s'est accompli en tant qu'acteur et réalisateur. On lui doit des oeuvres fortes telles que La Haine et L'Ordre et la Morale. Personnage principal de la série Le Bureau des légendes, il est aussi connu pour ses coups de gueule médiatiques, contre le milieu du cinéma, Vin Diesel ou encore le système politique. Aujourd'hui, c'est en tant que boxeur que l'artiste se révèle. On le retrouvera toutefois sur grand écran dans Happy End de Michael Haneke en octobre.

Côté vie privée, il est en couple avec Aude Legastelois Bidé, une experte en boxe thaï et chanteuse, aussi discrète que lui. En effet, on sait seulement qu'il est le père de trois enfants : Carmen qu'il a eue avec l'actrice de son premier film Métisse, Julie Mauduech, et Ava et Max, dont la maman est la comédienne et ex-mannequin Aurore Lagache. Mais pour le magazine Amour, sexualité : mode d'emploi, il n'avait pas hésité à faire part de ses réflexions sur ces thématiques.