Mathieu Kassovitz : Trop "fier" de "Max la Menace", son fils boxeur déchaîné

Parallèlement à sa carrière d'acteur, réalisateur, producteur et scénariste dans le cinéma, Mathieu Kassovitz s'est lancé dans la boxe, son autre amour. Le comédien, récemment vu dans Le Bureau des Légendes, avait disputé début juin, à 49 ans, son premier combat de boxe anglaise amateur. Le match s'est soldé par une défaite, mais la star, passionnée par les sports de combat, ne compte pas s'arrêter là.

Sur Instagram, de nombreuses vidéos et photos peuplent l'actualité du réalisateur de La Haine. Mais ce dernier ne se met pas en scène dans tous les posts. Sur certains apparaît une jolie petite tête blonde répondant au doux prénom de Max... qui n'est autre que son fils. À l'instar de son père, lui aussi semble attiré par la boxe.

Dans une première vidéo, on peut voir le petit garçon boxer un imposant punching-ball. Dans une autre, on le voit pratiquer la boxe thaïlandaise avec un entraîneur, enchaînant les coups avant de faire quelques pompes. En commentaires, Asia Argento n'hésite pas à réagir : "C'est adorable. Moi et mon fils avons beaucoup apprécié regarder ton petit homme s'entraîner." Enfin, dans une troisième vidéo, le blondinet, surnommé "Max la menace" par son père, enchaîne des coups de pied bas et de poing. Et il se donne à fond !