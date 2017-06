Matthieu Delormeau absent de TPMP : Énora Malagré a des nouvelles !

Depuis son apparition le 22 mai dernier dans Touche pas à mon poste, Matthieu Delormeau a déserté les plateaux télé. Et, alors que ses fans s'inquiétaient de plus en plus, Énora Malagré a révélé être en contact avec son acolyte.

En effet, sur Instagram, une internaute lui a demandé si elle prenait des nouvelles de Matthieu Delormeau. L'ex-chroniqueuse de Cyril Hanouna – qui a annoncé son départ inattendu via une vidéo Twitter – a alors répondu : "Bah évidemment. Tous les jours."