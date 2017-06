TPMP - Matthieu Delormeau absent : "Dépression", "conflit"... Les folles rumeurs

Depuis plus de deux semaines, Matthieu Delormeau est porté disparu. En effet, il n'officie plus comme chroniqueur sur le plateau de Touche pas à mon poste, il a été remplacé par Stéphanie Loire vendredi 2 juin à la présentation de l'émission Il en pense quoi Matthieu ? et il n'est plus du tout actif sur les réseaux sociaux. De quoi affoler ses fans...

Ainsi, sur Twitter, plusieurs internautes ont émis des hypothèses quant à l'absence de Matthieu Delormeau. Certains ont estimé que le chroniqueur de Cyril Hanouna avait besoin de repos et qu'il ferait son retour après des vacances loin de toute l'agitation médiatique. Selon d'autres fans, l'ex-animateur de NRJ12 aurait sombré dans la dépression. Enfin, d'après d'autres rumeurs, Matthieu Delormeau serait en conflit avec Cyril Hanouna.