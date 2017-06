Matthieu Delormeau absent de TPMP : Il se justifie, Enora Malagré fait la fête !

Vendredi 23 juin 2017, Cyril Hanouna présentait la dernière émission Touche pas à mon poste de la saison, suivie du prime TPMP refait l'année. Au grand dam des téléspectateurs, ni Matthieu Delormeau ni Enora Malagré n'étaient présents à l'antenne de C8. Sur les réseaux sociaux, les deux anciens chroniqueurs ont donné quelques indices sur les raisons de leur absence.

Via son compte Twitter, l'ex-animateur de NRJ12 a précisé en début de soirée qu'il était "encore au bureau". Les internautes ont alors immédiatement déduit qu'il ne prendrait pas place autour de la table de Cyril Hanouna. "Oh mais je croyais que tu allais être là pour la dernière", "Je pensais que tu allais arriver par surprise, tu me manques", "On dirait que tu te justifies... Tu seras pas dans l'émission on a compris", ont lancé certains.