Matthieu Delormeau déprimé : Le soutien inattendu d'Enora Malagré

L'heure était au conseil de classe sur le plateau de l'émission Touche pas à mon poste. Cette fois-ci, c'était la pétillante Enora Malagré qui s'est prêtée à l'exercice. L'occasion pour les téléspectateurs d'assister à un moment étonnant.

Matthieu Delormeau a en effet profité de cette séquence pour faire des confidences. Après avoir complimenté Enora en déclarant qu'elle était "belle, grande gueule et extrêmement fidèle", l'ex-animateur de NRJ12 a ajouté qu'elle a été la seule à avoir été présente pour lui quand il a sévèrement déprimé.

"Au mois de novembre, je ne le cache pas trop, mais ça n'allait pas très très bien pour moi. J'étais malade, rien de très grave, une petite dépres­sion, bref, j'étais pas bien. Mais tu es la seule, et je vous aime tous dans l'équipe c'est pas le problème, mais tu es la seule qui m'a envoyé des textos pour me dire : 'Comment tu vas ? Tu veux qu'on aille dîner ?' T'es la seule à envoyer des textos hyper mignons", a-t-il déclaré, reconnaissant.

Il y a autre chose qu'on ignorait au sujet de l'animatrice au caractère bien trempé. "Tu es aussi la seule qui, quand tu as trois secondes, et alors que nous on est crevés et qu'on rentre chez nous, à foncer dans une association pour pédaler sur un vélo pour des enfants qui n'ont rien. (...) Donc je t'aime très fort !", a-t-il ajouté tandis que la principale intéressée, touchée par ses propos, souriait timidement.

Il y a quelques jours, l'animatrice du Van dévoilait déjà sa belle personnalité lors d'un entretien exclusif pour Purepeople.

Coline Chavaroche