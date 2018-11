Meghan Markle, enceinte : Savoureuses retrouvailles et baby bump au menu !

Alors que Kate Middleton enfilait il y a peu le tablier, mettant la main à la pâte pour la préparation du déjeuner dans un foyer de jeunes SDF, c'était mercredi 21 novembre 2018 au tour de Meghan Markle de s'en équiper et de mettre en lumière la cuisine solidaire : la duchesse de Sussex a ainsi retrouvé les femmes de l'association Hubb Community Kitchen avec lesquelles elle écrit depuis le début de l'année une belle histoire pleine de saveur(s).

Au mois de septembre, l'implication secrète de l'épouse du prince Harry avait été révélée à l'occasion de la parution d'un livre de recettes "maison" dont elle a signé la préface, Together: Our Community Cookbook, élaboré par ces femmes qui, suite à l'incendie meurtrier de la tour Grenfell en juin 2017 (un drame qui a causé la mort de 72 personnes), ont pris l'initiative d'unir leurs forces pour préparer à manger pour familles et voisins. La cuisine comme vecteur de guérison, de communication et de reconstruction... Dès janvier 2018, la duchesse Meghan s'est intéressée à la Hubb Community Kitchen et a multiplié les visites dans les cuisines installées au centre culturel musulman Al Manaar dans l'ouest de Londres, lui apportant non seulement son soutien mais aussi sa contribution active, comme une vidéo la montrant aux fourneaux le mettait en évidence.

Et, deux mois après les avoir accueillies au palais de Kensington pour un joyeux déjeuner communautaire auquel sa mère Doria et son mari Harry prenaient part, Meghan Markle retournait en cuisine avec ces femmes au grand coeur, cette fois très officiellement, afin de discuter avec elles des dernières avancées. Grâce aux bénéfices tirés de la vente du livre et destinés à soutenir leur action, leur cuisine a été entièrement rénovée et elles peuvent désormais l'utiliser sept jours sur sept. Cette belle aventure leur a également permis de prendre confiance en elle et de développer leurs aptitudes (cuisine, hygiène) ou de lancer de nouveaux projets (livraison de repas sains dans les maternités, aides aux femmes victimes de violences conjugales) pour que d'autres membres de la communauté puissent bénéficier de ce projet.

Meghan, une future maman aux fourneaux

Ôtant son manteau bordeaux Club Monaco porté sur une robe rouge de la même marque américaine, la duchesse de Sussex, enceinte de quatre mois de son premier enfant et dont les rondeurs commencent à poindre visiblement, a pu découvrir par elle-même les améliorations apportées dans la cuisine, aidant aux fourneaux. Ses mains ont alors quitté son ventre, qu'elles aiment déjà tenir compulsivement (qu'est-ce que ce sera dans trois mois ?!), pour se plonger dans un grand saladier de légumes, pour prendre la spatule et mitonner une sauce ou encore servir des barquettes individuelles. Sa participation n'était pas de trop, car la Hubb Community Kitchen devait préparer ce jour-là pas moins de 200 repas destinés à différents foyers (de femmes, de personnes âgées, de sans-abri) locaux. Et elle n'était pas venue seule : Meghan a en effet présenté aux bénévoles la chef Clare Smyth, qui avait assuré la restauration lors de son mariage avec le prince Harry.

La visite d'un peu moins d'une heure s'est achevée par un petit moment autour d'un thé et une photo de groupe. Apparu dans la liste des best-sellers du Sunday Times et du New York Times après sa sortie, Together: Our Community Cookbook a déjà permis de lever près de 250 000 euros.