Meghan Markle : Izzy May, la discrète nouvelle meilleure amie de la duchesse

Meghan Markle a une nouvelle meilleure amie, a révélé le 9 juin 2019 l'édition dominicale du Daily Mail - et, non, ce n'est pas la duchesse Catherine de Cambridge, avec laquelle elle ne semble guère avoir d'atomes crochus : en toute discrétion, une certaine Izzy May a pris une place prépondérante dans sa nouvelle vie au Royaume-Uni, au point de devenir le "roc secret" sur lequel elle peut s'appuyer depuis que son existence a basculé dans la royauté.

On aurait presque pu deviner, en la découvrant au bras de l'incontournable Markus Anderson puis en la voyant installée au second rang au mariage du prince Harry et de Meghan Markle à Windsor, avec les Clooney, Serena Williams et autres Oprah Winfrey, qu'Izzy May n'était pas n'importe qui pour la duchesse de Sussex. Mais, à l'époque, cette femme de 40 ans qui travaille en tant qu'attachée de presse de David Beckham était encore totalement hors des radars. Pas d'activité sur les réseaux sociaux, pas de publicité sur ses activités et amitiés haut placées...

Une confidentialité qui fait d'elle la... confidente idéale, justement, de l'épouse du prince Harry : "Izzy est l'une des amies les plus chères et les plus intimes de Meghan, pour qui leur amitié compte énormément. Le temps qu'elles passent ensemble est d'ordre privé. Izzy garde leur relation sous silence et à l'abri des regards", s'est laissé dire dernièrement la chroniqueuse show-biz Katie Hind. Les deux femmes se seraient d'ailleurs accordées pour s'en tenir à des rapports purement amicaux et à ne pas discuter la vie professionnelle de la duchesse de Sussex, histoire d'éviter tout éventuel conflit d'intérêts.

Izzy May la BFF et Markus Anderson l'entremetteur

Izzy May est entrée dans la vie de l'ancienne actrice américaine en 2017, lorsque celle-ci a abandonné sa carrière et quitté Toronto, où elle résidait depuis le début de la série Suits dont elle était une protagoniste, pour s'installer à Londres avec le prince Harry, se consacrer à leur histoire d'amour et se préparer à faire partie de la famille royale britannique : "Izzy a aidé Meghan à s'adapter à la vie à Londres quand elle est arrivée du Canada, explique ainsi la même source. Meghan se repose beaucoup sur elle. Ce sont deux copines comme n'importe quelles jeunes femmes peuvent l'être. Elles se soutiennent mutuellement et font ensemble tout un tas d'activités sociales."

Adjuvant essentiel dans le début de la romance entre Meghan, dont il est très vite apparu comme le meilleur ami, et Harry, Markus Anderson, qui travaille pour le groupe propriétaire des établissements Soho House, est celui qui les a présentées l'une à l'autre. Izzy May l'a connu dans le cadre de son travail au sein de l'agence de relations publiques londonienne Freuds, dont Soho House est un client. Elle est également l'amie de Nick Jones, patron du même groupe, qui avait mis en septembre 2018 un jet privé à la disposition de la duchesse de Sussex pour qu'elle puisse prendre part à l'inauguration d'une nouvelle adresse à Amsterdam, aux Pays-Bas. En 2011, Izzy May s'est vu confier le poste de responsable de la communication de la marque Burberry, qui a depuis utilisé l'image de Romeo et Brooklyn Beckham, avant de prendre en 2018 la direction du marketing au sein de DB Ventures, société de David Beckham. Ce dernier figurait avec sa femme Victoria parmi les invités des noces d'Harry et Meghan, laquelle a déjà porté à plusieurs reprises des pièces de la créatrice anglaise.

It's a small, small world...