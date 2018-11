Meghan Markle, Kate Middleton: Qui est la plus populaire pour les Britanniques ?

Entre son rassemblement exceptionnel pour les commémorations de l'armistice de 1918, les célébrations du 70e anniversaire du prince Charles et la prochaine réunion de famille à Noël à Sandringham, où même la mère de Meghan Markle est conviée, la famille royale britannique est plus que jamais au premier plan en cette fin d'année 2018. C'est le moment très opportun qu'a choisi l'institut de sondages YouGov pour rendre publics les résultats d'une étude, réalisée entre le 15 mai et le 31 octobre auprès d'un échantillon de 3 600 personnes, visant à désigner les personnalités préférées de la Couronne auprès de leurs compatriotes.

Entre une Kate Middleton devenue au fil des ans, des looks et des grossesses une valeur sûre d'une part, et une Meghan Markle auteure de débuts royaux ébouriffants en l'espace de quelques mois d'autre part, on aurait pu penser que la palme reviendrait à l'une des deux duchesses. C'était sans compter sur le capital sympathie dont jouit depuis toujours le prince Harry, boosté par sa belle histoire d'amour tant attendue, son mariage célébré le 19 mai 2018 à Windsor, sa future paternité et sa récente tournée dans le Pacifique. Sans oublier, cela va sans dire, son sens de l'humour unique au sein du clan.

Avec 77% de suffrages positifs (un ratio qui monte à 86% du côté des femmes, record du sondage), le prince Harry, 34 ans, est en effet le chouchou des Britanniques, qui lui attribuent massivement les qualificatifs "aimable", "admirable", "drôle", "fun" et "sincère". Il relègue – au risque d'un crime de lèse-majesté – la reine Elizabeth II, sa grand-mère mais aussi sa "boss" comme il aime à la qualifier, au second rang (74% et 71% des votants masculins). Le prince William, futur roi d'Angleterre en puissance (après son père), la talonne de près, occupant la troisième marche du podium avec 73% d'opinions favorables exprimées. Étrangement, le duc de Cambridge est par ailleurs la figure la plus "notoire" du sondage, 99% des répondants le connaissant (il y aurait donc plus de 1% de la population qui ignorerait l'existence de la reine Elizabeth II ?!). À l'opposé, on trouve la comtesse Sophie de Wessex (11e à 28%), épouse du prince Edward (12e à 27%), que seuls 74% des sondés connaissent.

Le prince Philip sous la menace de Meghan Markle

La duchesse Catherine de Cambridge arrive en fait au 4e rang (64% – 72% des femmes et 55% des hommes), tandis que la duchesse Meghan de Sussex pointe au 6e (55% – 61% des femmes et 50% des hommes). Le duc d'Edimbourg s'intercale en 5e position, un petit pourcent devant l'ex-actrice de la série Suits (56%)

Décidément mésestimé alors qu'il sera le prochain monarque, le prince Charles n'apparaît qu'au 7e rang, avec 48% d'opinions favorables, pour 20% défavorables et 30% neutres. À titre de comparaison, les avis négatifs sur William et Harry ne s'élèvent qu'à 7% (ils sont de 9% s'agissant de la reine Elizabeth II et de la duchesse Kate, 10% concernant la duchesse Meghan). Quant à sa femme Camilla, duchesse de Cornouailles, malgré un regain de sympathie à mesure que les vieilles rancoeurs s'atténuent, elle doit se contenter de 29%, ce qui la met à la 10e place avec son beau-frère le prince Andrew, avec qui elle partage aussi un résultat peu flatteur : 36% d'opinions défavorables, le score le plus élevé de l'étude sur ce paramètre.

La princesse Anne et sa fille Zara Tindall (Phillips) sont respectivement 8e (47%) et 9e (43%). Pas de miracle pour les princesses Beatrice et Eugenie d'York : moins visibles en engagements officiels et considérées comme les mal-aimées de "la firme", elles végètent aux 13e (25%) et 14e (24%) position, devant leur père le prince Andrew (15e et dernier, 22%).