Meghan Markle : L'accident de son encombrante demi-soeur Samantha mis en doute

Par son mariage avec le prince Harry, Meghan Markle expose malgré elle la famille royale britannique – "la famille qu'elle n'a jamais eue", avait osé dire à ses risques et périls son fiancé après leur Noël à Sandringham – à des gens aux pratiques peu en phase avec l'étiquette et les us du clan : sa propre famille...

Entre un père farouche qui se rend complice et coupable de fausses paparazzades, un demi-frère qui retourne sa veste et l'accuse de tous les maux après l'avoir portée aux nue, et une demi-soeur avide de médiatisation qui passe son temps à la décrire comme une vile arriviste, trois personnes avec lesquelles elle ne semble plus guère entretenir de liens depuis un moment, elle est servie !

Alors qu'elle fait sans vergogne la tournée des émissions télé à l'approche du mariage royal, Samantha Grant/Markle, la fameuse demi-soeur encombrante (dont le véritable prénom est Yvonne), a trouvé un autre moyen de faire parler d'elle, affirmant avoir été victime d'un accrochage avec un paparazzo : la quinquagénaire domiciliée en Floride, qui est atteinte de sclérose en plaques et se déplace en fauteuil roulant, a indiqué au site américain TMZ.com, spécialiste de ce genre de scoop, avoir eu un accident mercredi 16 mai 2018 causé par l'irruption d'un photographe devant le véhicule que conduisait son compagnon de 60 ans, Mark Phillips (homonyme de l'ex-époux de la princesse Anne et père de Peter et Zara Phillips). Ce dernier aurait alors donné un coup de volant en voyant surgir le reporter et heurté un muret en béton. À la suite du choc, qui l'aurait propulsée contre le pare-brise, Samantha, 53 ans, aurait été prise en charge à l'hôpital pour soigner une cheville et un genou touchés.

L'accident fantôme...

Sauf que cette version prend du plomb dans l'aile à la lumière de nouveaux éléments rendus publics par le Daily Mail : absolument rien n'indique que cet accident ait effectivement eu lieu, d'après les forces de l'ordre, sceptiques devant les allégations de la victime supposée. Des agents de la brigade autoroutière de Floride ont passé trois heures à fouiller les comptes-rendus d'incidents et n'y ont rien trouvé à ce sujet. Ce qui, si la collision a bien eu lieu, les rendrait coupables aux yeux de la loi de l'État : "Même s'ils ont heurté un bien immobile, comme un mur, il faut le signaler aux autorités, sinon c'est considéré comme un délit de fuite [passible en théorie de deux mois de prison, NDLR]", a commenté le lieutenant Kim Montes.

Après avoir pris des informations auprès de TMZ.com pour tenter de localiser le lieux de l'accident supposé, le lieutenant a élargi son secteur de recherches, sans résultat.

De même, le Daily Mail a inspecté des photos des deux véhicules stationnés au domicile de Samantha Markle et équipés pour le transport d'une personne handicapée, un minivan Ford et un Dodge Caravan, et aucun ne semble porter les stigmates d'une collision frontale. Après avoir eu l'idée des fausses paparazzades de son père Thomas Markle, Samantha serait-elle allée jusqu'à inventer un nouveau moyen d'attirer l'attention ?

Dernièrement, on a pu ajouter à sa mauvaise publicité les accusations d'une certaine Noel Rasmussen, sa fille de 19 ans. Issue de la relation passée de Samantha et de Scott Rasmussen, qui ont divorcé 2003, cette dernière dit avoir subi des violences dans sa jeunesse, avant d'être chassée du domicile familial en 2015. Quant à la propre mère de Samantha, Roslyn, 72 ans, elle a déjà signalé que celle-ci déteste depuis toujours Meghan Markle, qu'elle jalouse.