Mennel (The Voice 7) "dévastée" et sans emploi : Révélations dans TPMP !

Mennel est toujours dans la tourmente.

Jeudi 15 février 2018, Cyril Hanouna a dévoilé au cours de son émission Touche pas à mon poste (C8) que la production avait tenté de joindre la candidate de The Voice 7 (TF1) afin qu'elle vienne s'exprimer sur le plateau. La jeune femme a refusé l'invitation néanmoins, elle a fait quelques confidences, relayées par Baba.

"Elle a dit au producteur : 'J'étais fan de TPMP et le soir où ils ont parlé de moi j'étais devant mon poste et j'ai été dévastée par ce qui a été dit'", a confié l'animateur de 43 ans dans un premier temps. Et de poursuivre : "Elle souhaite prendre du recul (...). Elle dit qu'aujourd'hui à cause de cette aventure The Voice et de ce qui s'est passé, elle ne peut plus exercer comme prof d'anglais. Elle dit qu'elle regrette bien entendu ses tweets et qu'elle est très très mal. Elle a dit aussi que c'était TPMP qui avait beaucoup parlé de la polémique (...) et quand j'ai su qu'elle était mal comme ça (...) ça m'a fait beaucoup beaucoup de peine." Cyril Hanouna a ensuite rappelé qu'il était contre ses publications qui ont tant fait polémique, mais qu'il était très touché par sa situation.

Pour rappel, après la diffusion de son audition à l'aveugle dans The Voice, les internautes ont découvert des messages de Mennel qui les ont scandalisés. "C'est bon, c'est devenu une routine, un attentat par semaine ! Et toujours pour rester fidèle, le 'terroriste' prend avec lui ses PAPIERS d'identité. C'est vrai que quand on prépare un sale coup, on n'oublie SURTOUT PAS de prendre ses papiers ! ! #prenezNousPourDesCons", écrivait-elle à la suite de l'attentat de Nice. Et, quinze jours plus tard, elle postait : "Les vrais terroristes, c'est notre gouvernement."

Très vite, la jeune femme s'est exprimée une première fois sur les réseaux sociaux afin de tenter d'éteindre la polémique. On lui a toutefois reproché de ne pas s'être clairement exprimée sur ses messages. Elle est donc une fois de plus sortie de son silence le lendemain afin de présenter ses excuses. Et le 8 février dernier, Mennel annonçait vouloir quitter The Voice.

Dans la foulée, la production du programme a publié un communiqué annonçant le départ de la candidate. "Mennel a pris ce soir la décision de quitter The Voice. Nous respectons son choix. Malgré des excuses sincères, l'environnement restait trop pesant. Nous espérons que sa décision et les mots choisis pour l'exprimer permettront d'apaiser les tensions. The Voice est un programme musical qui porte des valeurs de partage et de bienveillance, une scène sur laquelle se croisent des talents de tous horizons, qui chantent dans toutes les langues. Avec beaucoup de talent et une grande sensibilité, Mennel a ému le public lors de son audition à l'aveugle en portant un message de paix et de tolérance. Toutes les équipes de The Voice qui l'ont accompagnée jusqu'à présent lui souhaitent de continuer sur ce chemin et de s'épanouir en tant qu'artiste."

Pour l'heure, on ne sait pas encore comment son départ sera géré au montage.