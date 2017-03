Michaël Youn blessé sur un tournage et "bloqué" : "L'horreur" !

Du rire aux larmes. Après avoir cartonné à l'affiche du téléfilm Mon frère bien aimé, diffusé sur France 2 le 1er mars, puis dans Les Enfoirés sur TF1 trois jours plus tard, Michaël Youn n'a plus la banane. En effet, l'acteur est cloué au lit. Pas à cause d'une grippe féroce, mais parce qu'il est blessé. Et pas qu'un peu.

Sur son compte Instagram, l'ex-trublion du Morning Live à qui l'on doit les comédies Fatal et Vive la France, s'est confié à propos de ses malheurs. "SOS ostéo... Les joies du tournage : torticolis, dos et bassin bloqué... L'horreur !", écrit-il dans la soirée du 7 mars. Son corps l'a lâché sur le tournage de la série Les Bracelets rouges. Le projet, qui sera prochainement diffusé sur TF1 et mettra en lumière des enfants hospitalisés, avait suscité un véritable engouement chez le comédien qui avait partagé son bonheur de participer à un nouveau projet prenant, loin des rumeurs de séparation avec la mère de sa fille Seven, Isabelle Funaro. Coup d'arrêt brutal donc pour le comédien de 43 ans, pris par la douleur et contraint au repos afin de se remettre sur pied.