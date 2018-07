Michèle Laroque : Face à son chéri, elle fait le show pour Line Renaud

Croisée parmi les 200 convives et le quasi tout-Paris du show-business français, Michèle Laroque était, lundi 2 juillet 2018, aux 90 ans de son amie Line Renaud. Un événement que l'iconique star a fêté devant de nombreux artistes et personnalités, sur une péniche Potel et Chabot, le Pavillon Seine. Michèle Laroque, qui sera aussi l'un des noms présents au générique de l'émission spéciale proposée par France 2 ce 3 juillet en prime time, était accompagnée de son compagnon, François Baroin.

À l'instar de Brigitte Macron, la maire de Paris Anne Hidalgo, Mimie Mathy, Dany Boon, Jean Reno, Muriel Robin, Pascal Obisp ou encore le couple Alice Taglioni et Laurent Delahousse, Michèle Laroque et François Baroin avaient rendez-vous au port Debilly, près des jardins du Trocadéro, où ils ont embarqué à bord du Pavillon Seine du traiteur Potel et Chabot.

L'actrice a ensuite pris place à la table d'honneur de Line Renaud, où l'on trouvait Dany Boon, Muriel Robin, Jean Reno ou Pascal Obispo, Claude Chirac, mais aussi Anne Hidalgo, qui a remis à la star du soir la médaille Grand Vermeil de la ville de Paris. Après le dîner et avant la flamboyante pièce montée précédée du traditionnel Joyeux Anniversaire, Michèle Laroque a donné de la voix avec Muriel Robin sur la petite scène qui faisait face à la table d'honneur. On a entonné Ma cabane au Canada, en riant, sûrement parce que Muriel Robin a trouvé bon de ponctuer les refrains par des cabanes "au Panama" ou "au fond des bois". Discret et plus effacé, François Baroin n'en était pas moins guilleret.

Et c'est encore avec Muriel Robin que, quelques jours plus tôt, la réalisatrice et actrice de Brillantissime montait sur la scène de Bobino pour l'enregistrement d'une émission spéciale diffusée ce mardi 3 juillet à 20h55 sur France 2. Présentée par Stéphane Bern, Bon anniversaire Line est une émission de music-hall entièrement dédiée à Line Renaud. L'actrice et chanteuse a participé à sa conception en ouvrant ses archives mais le reste du programme sera bel et bien une surprise pour elle. Et parmi les animations proposées, le duo de choc formé par Robin et Laroque, le temps d'un sketch qui promet d'être hilarant...