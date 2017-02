Michelle Williams, Kate Hudson... Défilé sexy de décolletés plongeants à Hollywood

Être sexy et élégante sur le red carpet durant la soirée des Oscars, devant le Dolby Theater ou lors de l'incontournable Vanity Fair party, c'est une mission que plusieurs stars ont assurée avec une aisance manifeste. À l'heure où La La Land célèbre ses six statuettes – celle du meilleur film lui a été attribuée par erreur pendant quelques minutes avant d'être remise à Moonlight –, les personnalités féminines parmi les plus sensuelles ont brillé, glamour, sur les tapis rouges.

Nommée dans la catégorie meilleure actrice dans un second rôle pour le mélodrame Manchester by the Sea, Michelle Williams n'a pas réussi à décrocher le prix comme elle l'avait fait pour Brokeback Mountain, s'inclinant devant Viola Davis (Fences). Côté look, elle a misé sur une superbe tenue Louis Vuitton, arpentant le red carpet auprès de sa grande amie Busy Philipps. De son côté, Charlize Theron est venue remettre une récompense au côté de l'immense Shirley McLaine, dans une tenue joliment décolletée signée, Dior. Ce n'est pas surprenant de la part de l'égérie du parfum Dior, J'adore !

Durant la soirée post-Oscars organisée par la prestigieuse revue Vanity Fair, les photographes ont pu immortaliser toute la sensualité des mannequins Kate Upton, recouverte de sequins argentés, et Emily Ratajkowski, dont les plumes qui terminent la tenue ajoutent douceur et poésie à son allure. Kate Hudson, pas frileuse, est apparue incroyablement élégante grâce à une création stylistique Cavalli.