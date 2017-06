Milla Jasmine, ses fesses sont-elles refaites ? Sa réponse est surprenante !

La silhouette de Milla Jasmine fait des envieuses de jour en jour... Alors que Kim Glow assurait que sa plastique était "fake", la belle a souhaité sortir de son silence afin de rétablir la vérité : tout est bien naturel !

"Elle vous dira qu'il est naturel, mais moi, elle me l'a avoué. Elle l'a fait en Colombie avec un produit qu'on ne met pas en France", lançait la petite amie de Sylvain Potard, sûre d'elle, au cours de son intervention dans le Mad Mag d'NRJ12 le 11 mai dernier. Depuis, les internautes, par centaines, affirmaient que l'ex de Jordan et Julien Bert avait eu recours à Photoshop sur les dernières publications où l'on peut la voir en maillot de bain sur Instagram. "La photo est retouchée à mort", "Photoshop, tu abuses Milla, tu as trop affiné ton ventre", "C'est vrai que ça fait bizarre ce corps", "Non mais sérieux, merci Photoshop ça fait trop fake la photo", avaient lâché certains dans les commentaires.

Désormais, Milla Jasmine prouve qu'elle est, quoi qu'on puisse dire, belle et naturelle. Sur Snapchat, ce jeudi 8 juin, la bimbo de la villa des Anges 9 a posté des clichés de ses abdos en béton et de ses fesses rebondies. "Allez chercher mes cicatrices", écrit-elle en légende de sa photo. De quoi faire taire les haters...

Mais ce n'est pas la première fois que celle qui se montrait très proche de Nikola Lozina dernièrement est au coeur de ce genre de polémique. En mai 2016, elle s'était exprimée sur son recours à la chirurgie esthétique. Ainsi, au micro de Sam Zirah, la belle avait avoué qu'elle s'était fait refaire la poitrine, mais certainement pas les fesses : "On ne m'a pas retiré de côtes, on ne m'a pas mis de la graisse des hanches dans les fesses. Elles sont 100% naturelles."

Comme quoi, les on-dit sont parfois infondés...