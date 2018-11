Miss France 2019 : La superbe liste des cadeaux offerts aux candidates

Le 15 décembre 2018, le nom de notre nouvelle Miss France 2019, qui succédera à Maëva Coucke, sera révélé sur TF1, lors de l'élection présentée par Jean-Pierre Foucault depuis le Zénith de Lille. Si une seule des 30 Miss régionales remportera la couronne, toutes auront droit à des cadeaux, comme chaque année. Téléphones, tablettes, maquillages, vêtements, bijoux, voyage...

Les 30 jeunes femmes recevront alors un iPad wifi 32GB ainsi qu'un abonnement offert par TV Magazine, une robe de soirée offerte par Pronuptia, une trousse de maquillage Sothys, une ligne de bagagerie complète Jump, un épilateur électrique, une brosse à dents électrique, un steamer, un lisseur et un boucleur Philips ainsi que plusieurs équipements sportifs offerts par Lolë. Mais ce n'est pas tout : nos reines de beauté ont également droit à des vêtements Armor Lux (un manteau, une marinière et une robe), une doudoune Back to Alaska, un kit de collants et de leggings Calzedonia et un maillot de bain ainsi qu'une tenue balnéaire.

Une liste qui fait rêver

En plus de cela, plusieurs looks de marques Carolina Ritzler, Amenapih, Sud Express, Camaïeu, Molly Brackens, La Redoute, Etienne Jeanson, Primark, Cabaia, Hana San, Carla Raffi, Atoll Palme leur ont été offerts. Des produits capillaires Saint Algue et des produits solaires Corine de Farme font également partie du lot, au même titre qu'une paire de semelle Alice Bow, une paire de lunettes de soleil Quay Australia, des accessoires de plage Back to Alaska et des chaussures Be Only, Skechers, Havaïana, Zhoelala, Fitflop, Medure, Sixth Sens Shoes. Et les jeunes femmes pourront se consoler avec une couronne régionale et une parure composée d'un collier, de boucles d'oreilles en or jaune nacre et diamants, une paire de boucles d'oreilles en or jaune, perles de culture d'eau ainsi qu'un bracelet en argent, le tout offert par Julien D'Orcel.

Les cinq finalistes auront en plus de leurs camarades, un iPhone 8 32GB, un casque supra auriculaire sans fil Beats rose, une paire de boucles d'oreilles en or et perles de culture, un collier en or blanc et perles de culture ainsi qu'un solitaire en or blanc et diamants Julien D'Orcel, ainsi que trois montres Festina.

De son côté, notre Miss France 2019 décrochera le gros lot : la couronne ainsi qu'une parure en or blanc et diamants composée d'un collier et de boucles d'oreilles, une paire de boucles d'oreilles oxydes ainsi qu'une bague 2 ors blanc et rose et diamants offerts par Julien D'Orcel. Mais ce n'est pas tout, celle qui succédera à Maëva Coucke aura : une voiture SUV 2008, un scooter et un vélo électrique offerts par Peugeot, un vestiaire de dix montres offert par Festina, deux lignes de bagage complètes offertes par Jump, une table de maquillage complète et des soins offerts par Sothys, un ordinateur MacBook Air et un iMac 27 pouces écran Retina Fusion drive 1To offerts par TV Magazine, deux robes de gala uniques offertes par Pronuptia, un voyage pour deux personnes Paris/île Maurice en vol direct en business class offert par Air Mauritius, un séjour tout inclus pour deux personnes à l'île Maurice au départ de Paris offert par l'hôtel Dinarobin, établissement luxueux où séjournent les Miss, un appartement mis à disposition par Miss France Organisation pendant un an, la mise à disposition d'un showroom complet de créations haute couture par Une robe un soir et la mise à disposition d'un coiffeur Saint Algue pendant un an lors de ses apparitions publiques.