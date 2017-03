Montaine (Les Marseillais) en couple avec un footballeur ?

Dans l'esprit de nombreux téléspectateurs, Montaine des Marseillais (W9) est encore et toujours associée à Julien Tanti, son ex infidèle actuellement en couple avec Manon Marsault. Pourtant, à en croire les internautes et les indices laissés par la principale intéressée, la jeune femme aurait retrouvé l'amour... auprès d'un footballeur !

À l'instar de Mélanie Da Cruz (en couple avec Anthony Martial) et Émilie Fiorelli (amoureuse de M'Baye Niang), Montaine (21 ans) aurait effectivement choisi de tenter l'aventure amoureuse avec un sportif qui monte : Maxime Lopez (19 ans), un jeune homme talentueux évoluant à l'Olympique de Marseille.

Des internautes en sont convaincus depuis qu'une photo des deux jeunes gens très complices a atterri sur une story Instagram, photo sur laquelle on peut voir Montaine tout sourire et deux coeurs rouges dessinés pour seule légende. Si cela ne suffisait pas, de nombreux téléspectateurs ont remarqué que dans Les Marseillais South America (en diffusion sur W9), Montaine avait installé un maillot de l'OM estampillé Maxime Lopez juste au-dessus de son lit. Ça commence à faire beaucoup !

Une chose est sûre, l'ex-Miss Alpes-de-Haute-Provence 2015 n'a pas souhaité (pour le moment) confirmer les suspicions des internautes... Affaire à suivre donc !