Mort de Charles Aznavour : L'émouvant hommage d'Anne-Elisabeth Lemoine

Une légende de la chanson s'en est allée. Charles Aznavour est décédé dans son sommeil, dans la nuit de dimanche à lundi, à l'âge de 94 ans. Un choc pour ses proches et ses nombreux fans qui l'ont aperçu une dernière fois à la télévision dans C à vous (France 5) le 28 septembre 2018.

Le 1er octobre 2018, Anne-Elisabeth Lemoine et son équipe n'ont d'ailleurs pas manqué de lui rendre un tendre hommage. "Lui qui s'était fait une promesse, celle de fêter ses 100 ans sur scène, face à son public, au côté de sa soeur. Il était vendredi notre invité sur ce plateau. Il nous parlait de sa nouvelle tournée, de son besoin vital de monter sur scène, fourmillant de projets, connecté à l'actualité, viscéralement attaché à la vie. Il nous avait tous émus, passionnés, sans savoir que ce moment serait ce dernier", a notamment déclaré l'animatrice de 48 ans pendant que des images d'archives étaient diffusées.

Puis, tout au long de l'émission, Anne-Elisabeth Lemoine était accompagnée de Bertrand Dicale, journaliste et auteur du livre Tout Aznavour, et Jean-Pierre Pasqualini, directeur des programmes de Télé Mélody, en plus de son équipe, afin de revenir sur l'immense carrière du chanteur.