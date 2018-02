Mort de Chris Cornell : Les 1ers mots de sa femme Vicky depuis son suicide

En mai 2017, le monde du rock pleurait Chris Cornell. Le célèbre rockeur s'était donné la mort dans sa chambre d'hôtel, après un concert donné à Detroit. Depuis, Vicky, sa femme – qui est aussi la mère de ses deux derniers enfants Christopher (12 ans) et Toni (13 ans) –, continue de réfuter la thèse du suicide. Ce 21 février, Good Morning America a diffusé la première interview télévisée de la veuve Cornell depuis le drame. Et ses mots sont bouleversants...

"Mon mari était loin d'être une rock star droguée", martèle l'intéressée à Robin Roberts, dépeignant le "meilleur mari, le plus génial des pères". "J'ai perdu mon âme-soeur et l'amour de ma vie", pleure-t-elle. Plusieurs mois après le drame, Vicky Cornell n'arrive toujours pas à croire que son mari ait voulu en finir avec son existence à l'âge de 52 ans. "Il voulait être là pour sa famille, pour ses enfants. Il adorait sa vie. Il n'aurait en aucun cas voulu quitter ce monde", maintient-elle, avec la conviction que le traitement suivi à l'époque par son mari a altéré son jugement et, donc, qu'il n'a jamais voulu, en conscience, se suicider.

Vicky Cornell, qui était mariée depuis 2004 au leader de Soundgarden et Audioslave, a également beaucoup ému en faisant part de son sentiment de culpabilité. "Je sais que les gens disent que vous ne pouvez pas vous blâmer, dit-elle. Et j'essaie de le faire, mais il y avait des signes. Les gens pensent que l'addiction, c'est genre 'oh, t'étais rien qu'un drogué', ils ne reconnaissent pas que c'est une maladie. Et... je me sens coupable de la même chose. Tu penses que l'addiction est un choix, mais ce n'est pas le cas", regrette-t-elle.