Mort de France Gall – Daphné Bürki émue : Sa tendre pensée pour son fils Raphaël

Lundi 8 janvier 2018, vingt-quatre heures après l'annonce de la disparition de France Gall à l'âge de 70 ans, Daphné Bürki a souhaité débuter son émission Bonjour la France (Europe 1) en rendant hommage à la star défunte... mais aussi en s'adressant directement à son fils, Raphaël Hamburger, qu'elle a connu personnellement quand elle était enfant.

"Évidemment, c'est France Gall que l'on écoute pour ouvrir cette émission spéciale au lendemain du décès de l'icône yéyé, de la chanteuse pop, de l'artiste engagée aussi. Évidemment, on a tous une chanson, un moment de vie ou une histoire commune que l'on a partagée avec elle ou qu'elle a partagée d'ailleurs avec nous, son public", a commencé la maman d'Hedda (10 ans) et de Suzanne (4 ans).

Et l'animatrice de 37 ans de poursuivre sur un registre plus personnel : "Moi je connais Raphaël. Raphaël, c'est le fils de France Gall et de Michel Berger, on habitait dans le même quartier à Paris quand j'étais enfant. J'étais au collège avec lui et sa soeur Pauline [décédée en 1997, à l'âge de 19 ans, NDLR] pendant quelques années. J'ai pu connaître une famille géniale, une famille hyper généreuse, pleine d'amour, une mère et un père, des artistes multirécompensés et admirés menant malgré tout cet immense succès une vie toute simple. Son père, sa soeur et maintenant sa mère sont partis, alors je pense particulièrement à Raphaël ce matin."

Raphaël Hamburger, aujourd'hui âgé de 36 ans, est un producteur de musique. Il a notamment collaboré avec les artistes Adrienne Pauly et HollySiz, cette dernière (Cécile Cassel de son nom d'actrice) ayant même partagé sa vie.