Mort de Mireille Darc : "On est très inquiets pour son mari Pascal"

Décédée aux premiers heures du jour, ce lundi 27 août, Mireille Darc laisse derrière un vide profond et des proches très peinés. Invités sur le plateau de C à vous pour raconter la grande actrice mais aussi la femme qu'elle était, Bernard Montiel et Richard Melloul sont apparus très émus et marqués.

L'animateur et comédien a notamment eu une pensé pour Pascal Desprez, le mari de Mireille Darc, dont les premiers mots, bouleversants, résonnaient encore. "Je pense évidemment très fort à Pascal qui était fou d'amour. On est évidemment très inquiets pour lui, déclare Montiel. Il lui a apporté une très grande sérénité à la fin de ses jours." Le présentateur de Vidéo Gag a également eu une pensée émue pour le fils d'Alain Delon, Anthony, que Mireille Darc "traitait comme son fils". Ce dernier avait été l'un des premiers à réagir, avant de livrer un hommage ému à sa mère spirituelle.

Quelques minutes auparavant, c'est Richard Melloul qui retenait ses larmes au moment d'évoquer son ultime rencontre avec Mireille Darc. "C'était fini. C'était le début. Elle ne parlait plus", s'est remémoré le photographe et ami de la comédienne. Elle s'était éteinte "dans les bras de son mari", d'après Anthony Delon, entourée de ses proches et notamment du plus grand amour de sa vie, Alain Delon.

Sur RTL dans la journée de lundi, Richard Melloul avait évoqué les derniers jours de son amie. "Je l'ai vue il y a trois jours, avait-il précisé. Après, je ne pouvais plus la voir parce qu'elle dormait." Selon lui, "elle ne se levait que pour manger", et d'aujouter que samedi, elle n'avait pas réussi à se lever pour déjeuner. "J'ai trouvé ça bizarre. (...) C'était le premier signe d'alerte", a témoigné Richard Melloul, coauteur en 2013 avec Mireille Darc d'Une femme libre, une autobiographie en images.