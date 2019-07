Nabilla enceinte d'un petit garçon : sa mère déjà "complètement gaga"

Et la mère de Nabilla n'est pas la seule à s'enthousiasmer de l'arrivée prochaine du bébé. En effet, Livia Ceccaldi, la grand-mère de la future maman et donc arrière-grand-mère du futur enfant, a elle aussi réagi à cette belle annonce. Toujours sur Twitter, elle a déclaré non sans humour : "L'arrière-grand-mère est ravie que l'enfant ait déjà des baskets. Il n'ira pas les acheter chez Emmaüs, où son père achète ses jeans." Un tweet qui date du 4 juin dernier et qui avait beaucoup amusé les internautes.

De leur côté, les époux Vergara sont aux anges. Auprès de nos confrères de Paris Match, ils ont confié leur bonheur. "Jusque-là, avec mon frère et ma soeur, mes parents n'avaient eu que des petites-filles. La lignée Vergara est assurée avec ce petit prince", a déclaré Thomas. Et Nabilla de poursuivre : "Je vais avoir deux garçons à la maison pour me traiter comme une reine. Et puis j'ai hâte d'entendre de nouveaux compliments. Cette fois, ce sera : 'Comme tu es belle, maman.'"

Les mois à venir promettent d'être intenses et riches en émotion pour Nabilla et Thomas Vergara. En octobre, ils accueilleront leur petit garçon et, dès l'année suivante, les amoureux qui se sont rencontrés sur le tournage des Anges 5 (NRJ12) en 2012 célébreront leur mariage pour la deuxième fois.